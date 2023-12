Lokführer-Streik trifft Pendler in Frankfurt und Rhein-Main hart

Frankfurt am Main/Mainz - Bahnreisende und Berufspendler müssen sich wegen des neuerlichen Warnstreiks der Lokführer-Gewerkschaft GDL auch in Hessen und Rheinland-Pfalz auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will mit der Aktion den Druck in der laufenden Tarifrunde erhöhen. Sie will so unter anderem der Forderung nach einer Arbeitszeitsenkung für Schichtarbeiter Nachdruck verleihen.