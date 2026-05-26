Mann schläft im ICE ein: Was er dann erlebt, begeistert Zigtausende

München - Eine Zugfahrt nach München nahm für einen Fahrgast ein kurioses Ende. Sein TikTok-Video von den Ereignissen sorgt online für große Begeisterung. Gegenüber TAG24 äußerte sich der Netz-Star zu seiner kuriosen Reise.

Auf dem Weg ins Bahn-Depot wachte ein Fahrgast (31) mutterseelenallein im Zug auf. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der 31-jährige Berliner, der sich bei TikTok "jd" nennt, war von Stuttgart aus in die bayerische Landeshauptstadt unterwegs. Als er ungefähr auf der Hälfte des Wegs müde wurde, suchte er sich ein leeres Familienabteil und schlief dort ein.

Beim Aufwachen dann der Schock: Alle Lichter waren aus und JD war völlig allein im Zug! Komplett verschlafen hatte er da schon die Fahrt durch die Waschstraße für Züge. Offenbar hatte man den Schlafenden beim Kontrollgang durch den Zug im Abteil übersehen.

Der Versuch, selbst auszusteigen, misslang und so geisterte der 31-Jährige nach Mitternacht ziellos durch den Zug. Eine Bahn-Mitarbeiterin sah den einsamen Passagier zufällig von außen und rief den Lokführer an.

Wie im Video zu hören ist, leitete dieser den Mann zur Zugspitze. "Er nahm es mit Humor", erklärt der Fahrgast, der sich gut mit dem Lokführer verstand. "Ich durfte ganz kurz in die Fahrerkabine, weil mich das so interessiert hat", schildert der 31-Jährige gegenüber TAG24. Der Bahn-Mitarbeiter habe ihm auch noch verschiedene Funktionen im Zug erklärt.

Im ICE-Werk durfte der Mann schließlich aussteigen und konnte von dort ein Uber zu seinem eigentlichen Ziel am Hirschgarten nehmen.