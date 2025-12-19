Massive Probleme auf Sachsens wichtigster Bahnstrecke: Das ist der Grund
Riesa - Ausgerechnet zum Start ins letzte Adventswochenende gibt es auf Sachsens wichtigster Bahnstrecke zwischen Dresden und Leipzig massive Probleme. Es kommt zu großen Verspätungen und Ausfällen. Grund dafür ist ein Zwischenfall im Landkreis Meißen nahe Riesa.
Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, hat ein Verkehrsteilnehmer am Freitagvormittag gegen 9 Uhr eine Schranke in Röderau am Bahnübergang (BÜ) Gohliser Straße beschädigt.
Alle Züge auf der zweigleisigen Hauptstrecke müssten daher einen Befehl vom Fahrdienstleiter zum Überfahren des BÜs erhalten, was zu Fahrzeitverlängerungen führe.
Vor allem beim Saxonia-Express RE50 sind die Auswirkungen drastisch spürbar. Durch die kurze Wendezeit am Leipziger Hauptbahnhof übertragen sich die Verzögerungen auch auf die Rückfahrt.
Die Züge bis zu 50 Minuten später unterwegs als geplant und müssen teilweise vorzeitig enden. Auch der Fernverkehr ist beeinträchtigt.
Laut DB InfraGO soll die Störung bis zum Freitagnachmittag andauern. Eine genaue Prognose steht jedoch noch nicht fest. Auch nach Ende der Reparatur müssen Fahrgäste noch mit Verspätungen aus vorheriger Fahrt rechnen.
Titelfoto: Robert Michael/dpa