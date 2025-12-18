Zugverkehr zwischen Hamburg und dem Norden gestört: Das ist der Grund

Hamburg - Wegen einer Weichenstörung ist der Zugverkehr zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein am Donnerstagvormittag stark beeinträchtigt worden.

Eine Weichenstörung in Hamburg-Langenfelde sorgt am Donnerstag für Probleme im Bahnverkehr. © Marcus Brandt/dpa

Das sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Es habe Verspätungen und Ausfälle von Nah- und Fernverkehrszügen von und nach Norden gegeben.

Grund sei eine Weichenstörung in Hamburg-Langenfelde gewesen, die um etwa 10.30 Uhr aufgetreten sei. Um 13 Uhr sei die Störung behoben gewesen.