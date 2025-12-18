Zugverkehr zwischen Hamburg und dem Norden gestört: Das ist der Grund
Von Christian Risch
Hamburg - Wegen einer Weichenstörung ist der Zugverkehr zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein am Donnerstagvormittag stark beeinträchtigt worden.
Das sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.
Es habe Verspätungen und Ausfälle von Nah- und Fernverkehrszügen von und nach Norden gegeben.
Grund sei eine Weichenstörung in Hamburg-Langenfelde gewesen, die um etwa 10.30 Uhr aufgetreten sei. Um 13 Uhr sei die Störung behoben gewesen.
"Der Zugverkehr läuft wieder an, es kann aber noch eine kleine Weile dauern, bis der Betrieb wieder fahrplanmäßig läuft", sagte die DB-Sprecherin.
Die Deutsche Bahn bitte alle Betroffenen um Entschuldigung für die Beeinträchtigungen.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa