Betrieb eingestellt: Massive Störung auf Sachsens wichtigster Bahnstrecke

Massive Störung auf Sachsens wichtigster Bahnstrecke Leipzig-Dresden: Ein Zwischenfall im Bahnhof Riesa sorgt für Einschränkungen.

Von Isabel Klemt

Im Bahnhof Riesa wurde der Bahnbetrieb eingestellt. © Sebastian Schultz Wie der Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, kollidierte am Dienstagmorgen gegen 4.23 Uhr ein Güterzug mit einem Isolator. Dabei wurde der Stromabnehmer beschädigt. In der Folge musste der Zugverkehr in Einzelsicherung über das Gegengleis abgewickelt werden. Dabei stieß ein Regionalexpress mit Teilen der Oberleitung zusammen, weshalb der Bahnbetrieb im Bahnhof Riesa komplett eingestellt werden musste.

Die Bahnstrecke zwischen Leipzig und Dresden nahe Riesa. © Robert Michael/dpa

Zugausfälle werden auf dem Bahnhof auf einer Anzeigetafel eingeblendet. © Robert Michael/dpa

Vollsperrung soll bis zum Mittag andauern