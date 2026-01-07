Betrieb eingestellt: Massive Störung auf Sachsens wichtigster Bahnstrecke
Riesa - Massive Störung auf Sachsens wichtigster Bahnstrecke Leipzig-Dresden: Ein Zwischenfall im Bahnhof Riesa sorgt für Einschränkungen.
Wie der Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, kollidierte am Dienstagmorgen gegen 4.23 Uhr ein Güterzug mit einem Isolator. Dabei wurde der Stromabnehmer beschädigt.
In der Folge musste der Zugverkehr in Einzelsicherung über das Gegengleis abgewickelt werden.
Dabei stieß ein Regionalexpress mit Teilen der Oberleitung zusammen, weshalb der Bahnbetrieb im Bahnhof Riesa komplett eingestellt werden musste.
Vollsperrung soll bis zum Mittag andauern
Die Nahverkehrs-Linien RE50 (Dresden–Leipzig) und RB45 (Elsterwerda–Chemnitz) befinden sich im Teilausfall. Die IC zwischen Dresden und Dortmund sowie ICE-Züge zwischen Dresden und Wiesbaden starten und enden in Leipzig.
Die Deutsche Bahn hat zwischen den Hauptbahnhöfen Leipzig und Dresden einen Ersatzverkehr eingerichtet. Reisende müssen zunächst mit dem RE50 von Leipzig nach Oschatz fahren und dort in Busse umsteigen, die sie nach Priestewitz im Landkreis Meißen bringen. Von dort geht es wieder mit dem Zug weiter nach Dresden.
Die Vollsperrung soll bis zum Nachmittag andauern. "Unser Personal vor Ort arbeitet unter Hochdruck an der Störungsbeseitigung", teilte die Deutsche Bahn mit.
Aufgrund der laufenden Reparaturarbeiten ist weiterhin mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.
Erstmeldung: 6. Januar, 7.13 Uhr, zuletzt aktualisiert: 12.40 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Schultz