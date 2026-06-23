Mehrere Kabel durchgeschnitten: Zwischen Mittweida und Waldheim herrscht Ersatzverkehr

Waldheim/Mittweida - Seit dem frühen Dienstagmorgen fallen die Züge zwischen Waldheim und Mittweida ( Mittelsachsen ) aus.

Zwischen Mittweida und Waldheim fährt am Dienstagvormittag kein Zug. © Ralph Kunz

Auf der Zugstrecke zwischen den beiden Städten in Mittelsachsen wurden laut Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mehrere Signalstörungen festgestellt.

Wie die Bundespolizei Leipzig gegenüber TAG24 bestätigte, wurden sechs Kabel angeschnitten. "Ob auch Kabel geklaut wurden, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen", teilte Dirk Eidam auf Nachfrage mit.

Sobald auf einer Strecke eine oder mehrere Rotausleuchtung gemeldet werden, muss die betroffene Strecke unverzüglich gesperrt werden, erklärte Eidam weiter.

Aufgrund dessen sind die Fahrten zwischen Waldheim und Mittweida derzeit nicht möglich. Die Züge der Linie RB45 verkehren aktuell nur zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und Mittweida sowie zwischen Riesa und Waldheim.

Ein Ersatzverkehr verkehrt seit 11.30 Uhr im Pendelverkehr zwischen Waldheim und Mittweida.