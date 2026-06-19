Unwetter legt Bahnverkehr lahm: Züge zwischen Hamburg und Hannover rollen wieder

Hamburg/Bremen/Hannover - Aufgrund von Unwetterschäden sind auf den Bahnstrecken Hamburg - Hannover und Hamburg - Bremen am Morgen mehrere Züge ausgefallen.

Wegen Unwetters fielen zwischen Hamburg, Hannover und Bremen am Morgen viele Züge aus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Eine Stellwerksstörung zwischen Hamburg und Bremen hatte den Zugverkehr im Norden beeinträchtigt, sagte eine Bahnsprecherin. Deshalb waren zudem viele Züge deutlich langsamer unterwegs.

"Die Strecke ist seit kurz nach 9.00 Uhr wieder voll befahrbar", sagte eine Bahnsprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Es könne aber ein bisschen dauern, bis der Verkehr sich wieder eingependelt hat.

Ausgerechnet im morgendlichen Berufspendel-Verkehr mussten Fahrgäste des Fern- und Nahverkehrs auf der Strecke mit teils massiven Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

"Witterungsbedingte Einflüsse wie Blitzeinschlag führten zu Störungen bei Signalen und Weichen. An der Behebung der Störung wird intensiv gearbeitet", hieß es beim Betreiber für die Metronom-Regionalzüge.

Ein Zugverkehr sei nach und nach mit angeordneter Langsamfahrt möglich.