Motorrad rast bei Rot über Bahnübergang und kollidiert mit Güterzug: Biker flüchtet

Merkendorf - An einem beschrankten Bahnübergang in Bayern ist es zu einer Kollision zwischen einem Güterzug und einem Motorrad gekommen. Der Biker flüchtete im Anschluss. Die Bundespolizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Motorradfahrer die Gleise trotz geschlossener Schranken überquert. © NEWS5 / Markus Zahn

Laut Angaben der Ermittlungsbehörde ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend gegen 19.25 Uhr.

Demnach war ein Güterzug von Ansbach in Richtung Gunzenhausen unterwegs, als der 24 Jahre alte Lokführer am Bahnübergang auf Höhe der Ortschaft Heglau in Mittelfranken ein mit hoher Geschwindigkeit herannahendes Motorrad wahrnahm.

Der Lokführer gab einen Achtungspfiff ab und leitete eine Schnellbremsung ein. Trotzdem touchierte er das Motorrad ersten Ermittlungen zufolge am Heck, woraufhin der Fahrer stürzte.

"Nachdem der Zug zum Stillstand gekommen war, beobachtete der Lokführer bei einem Blick zurück, wie der Motorradfahrer aufstand, sein Fahrzeug aufrichtete und anschließend unerkannt vom Unfallort floh", berichtete die Bundespolizei weiter.

Eine Fahndung nach dem Unbekannten, an der auch ein ADAC-Rettungshubschrauber beteiligt war, verlief ergebnislos.