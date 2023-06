Monatelange Bauarbeiten auf Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin geplant!

Vor diesem Hintergrund wurden die Weichen, Gleise und Oberleitungsanlagen in den vergangenen Jahren stark beansprucht, so die Deutsche Bahn.

Teil der angekündigten "Generalsanierung", bei der die Bahn zahlreiche Strecken in Deutschland grundlegend modernisieren will, sind die Maßnahmen allerdings nicht.

So wird die Strecke Hamburg-Berlin für die "Generalsanierung" zwischen dem 6. Juni und 13. Dezember 2025 erneut gesperrt - die Bahn will so "eine Vielzahl von Sperrungen in den folgenden Jahren" vermeiden.

Der Konzern bittet alle Reisenden "um Verständnis für die leider unvermeidlichen Einschränkungen".