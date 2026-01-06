Nach massiven Einschränkungen im Bahn-Verkehr: Züge rollen wieder an

Düsseldorf - Nach der Reparatur eines defekten Stellwerks läuft der Zugverkehr im Großraum Düsseldorf wieder an.

Ein defektes Stellwerk hat rund um Düsseldorf für Zugausfälle und Verspätungen gesorgt. Auch Fernverkehrszüge wurden umgeleitet. © David Young/dpa

Die Züge könnten in Kürze wieder auf den geplanten Strecken mit allen geplanten Halten fahren, hieß es auf dem Portal zuginfo.nrw. Der Ersatzverkehr (SEV) mit Bussen ende.

Vereinzelt könne es noch zu Verspätungen und eventuell zu Teilausfällen kommen. Fahrgäste sollten im Nah- und Fernverkehr ihre Verbindungen in der Onlinereiseauskunft prüfen.

Im Fernverkehr konnten nach Angaben eines Bahnsprechers wieder alle geplanten Bahnhöfe angefahren werden. "Es rollt wieder an", sagte er. Es werde aber noch etwas dauern, bis sich der Zugverkehr normalisiert habe.

Ein defektes Stellwerk hatte am frühen Dienstagmorgen für massive Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr in der Region Düsseldorf gesorgt. Pendler mussten sich unter anderem auf Probleme bei den Linien S1, S6 und RE1 (RRX) einstellen.