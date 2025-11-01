Nach Stellwerksschaden an Hauptbahnhof: Zugverkehr in NRW läuft nach Tagen wieder an
Von Rolf Schraa, Florentine Dame
Krefeld - Nach tagelangen Zugausfällen im Großraum Krefeld wegen eines defekten Stellwerks läuft der Zugverkehr in der Region am Niederrhein wieder normal.
Die Störung sei behoben, berichtete eine Bahnsprecherin am Abend. Der Fahrplan pendele sich nun wieder ein.
Die Störung hatte bereits am vergangenen Donnerstag frühmorgens gegen 3 Uhr begonnen.
Betroffen waren unter anderem die Regionalexpress-Linien RE 7, RE 10 und RE 42, die ausfielen oder so umgeleitet wurden, dass einzelne Bahnhöfe nicht angefahren wurden.
Auch die Regionalbahnen RB 33 und RB 35 fuhren nur noch eingeschränkt, die RB 37 fiel komplett aus.
Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.
