Nach Stellwerksschaden an Hauptbahnhof: Zugverkehr in NRW läuft nach Tagen wieder an

Krefeld - Nach tagelangen Zugausfällen im Großraum Krefeld wegen eines defekten Stellwerks läuft der Zugverkehr in der Region am Niederrhein wieder normal.

Wegen eines defekten Stellwerks fielen im Großraum Krefeld tagelang Züge aus. Jetzt ist das Stellwerk repariert. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Störung sei behoben, berichtete eine Bahnsprecherin am Abend. Der Fahrplan pendele sich nun wieder ein.

Die Störung hatte bereits am vergangenen Donnerstag frühmorgens gegen 3 Uhr begonnen.

Betroffen waren unter anderem die Regionalexpress-Linien RE 7, RE 10 und RE 42, die ausfielen oder so umgeleitet wurden, dass einzelne Bahnhöfe nicht angefahren wurden.