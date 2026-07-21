Noch in diesem Jahr: Deutsche Bahn will Alkohol an allen Bahnhöfen verbieten

Berlin - Harte Maßnahmen bei der Deutschen Bahn ! Schon bald soll ein bundesweites Verbot in Kraft treten, welches den Alkoholkonsum an Deutschlands Bahnhöfen strikt unterbinden soll.

Reisende, die sich am Bahnhof mit Alkohol blicken lassen, müssten dann künftig mit einem Platzverweis rechnen. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa

In einer Pressemitteilung informiert das Unternehmen über die neue Regulierung. Grund für dieses Verbot soll die rasant steigende Kriminalität unter Alkoholeinfluss sein. Nicht selten wurden auch Mitarbeiter des Sicherheitspersonals der Deutschen Bahn Opfer von Gewaltdelikten, wobei die Angreifer oft berauscht waren.

"Es reicht. Wir haben genug", stellte Evelyn Palla (52), die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, klar. "Wir greifen jetzt noch härter durch. Wir wollen mehr Ordnung und Sicherheit auf unseren Bahnhöfen und in unseren Zügen. Für mich zählt nur eines: der Schutz unserer Kollegen und unserer Reisenden."

An insgesamt 30 großen Bahnhöfen wie Köln, Hamburg und München gibt es ein solches Verbot bereits.

Bis zum 15. Oktober dieses Jahres, soll die Regelung jedoch flächendeckend auf alle 5400 Bahnhöfe in Deutschland schrittweise angewandt werden.

Um das Verbot in die Tat umsetzen zu können, möchte der Konzern in Abstimmung mit den lokalen Kommunen und Behörden die Hausordnung anpassen – so kann die DB bei einem Verstoß ihr Hausrecht geltend machen.