Pendler müssen sich gedulden: Zugverkehr in NRW immer noch eingeschränkt

Krefeld - Ein defektes Stellwerk sorgt weiter für Zugausfälle am Niederrhein . Wann die betroffenen Streckenabschnitte im Großraum rund um den Krefelder Hauptbahnhof wieder befahrbar sind, ist den Angaben auf der Webseite " zuginfo.nrw " zufolge noch unklar.

Im Großraum Krefeld kommt es aufgrund eines defekten Stellwerks immer noch zu Zugausfällen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Störung begann in der Nacht zum Donnerstag. An dem fraglichen Stellwerk sei ein technischer Defekt festgestellt worden, sagte eine Sprecherin der DB Region am Donnerstag.

Um welchen Schaden es sich dabei genau handele, sei Gegenstand der Untersuchungen.

Betroffen sind demnach unter anderem die Regionalexpress-Linien RE 7, RE 10 und RE 42, die ausfallen oder so umgeleitet werden, dass einzelne Bahnhöfe nicht angefahren werden.

Auch die Regionalbahnen RB 33 und RB 35 sind eingeschränkt, die RB 37 fällt komplett aus.