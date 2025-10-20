Person auf Schnellfahrstrecke von ICE erfasst: Über 650 Reisende müssen evakuiert werden

Ilmenau - Nichts geht mehr auf der Schnellfahrstrecke zwischen Erfurt und dem oberfränkischen Ebensfeld in Bayern ! Am Montagnachmittag hat sich dort ein tödlicher Unfall ereignet. Der betroffene Zug muss geräumt werden.

Ein ICE hat auf der Schnellfahrstrecke Erfurt-Ebensfeld eine Person erfasst. (Symbolfoto) © Christoph Schmidt/dpa

"Gegen 15 Uhr ist ein ICE zwischen der Ilmtalbrücke und dem Tunnel Tragberg mit einer Person kollidiert", erklärte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale Thüringen auf TAG24-Anfrage. Beide Gleise hätten gesperrt werden müssen.

Nach TAG24-Informationen handelt es sich beim Unfallzug um ICE 509, der sich auf dem Weg nach München befand.

Laut Bundespolizei waren 662 Fahrgäste an Bord, die seit 18.30 Uhr evakuiert werden.

"Wegen Kapazitätsengpässen kommen keine Busse zum Einsatz. Stattdessen ist ein weiterer ICE neben den Triebwagen gefahren, der die Reisenden anschließend weiter Richtung Süden bringen soll", sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Noch ist unklar, ob ein Suizid vorliegt. Der Kriminaldauerdienst ist vor Ort und sichert Spuren.

Es kommt zu erheblichen Behinderungen im Fern- und Nahverkehr. Alle ICE-Verbindungen zwischen München und Berlin über Erfurt sind betroffen - ebenso der RE29, der nur zwischen Nürnberg und Coburg verkehren kann.