Viele Ausfälle im Regionalverkehr: Strecke Aachen - Köln wegen Unfall gesperrt

Köln/Aachen - Nach einem Unfall mit einem Bauzug bleibt die wichtige Bahnverbindung zwischen Aachen und Köln voraussichtlich bis zum 10. August 2026 gesperrt.

Aufgrund einer Sperrung zwischen Aachen und Köln kommt es zu weitreichenden Umleitungen im Fernverkehr und Ausfällen im Regionalnetz. © Henning Kaiser/dpa

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, sprang kurz vor Abschluss planmäßiger Bauarbeiten ein Bauzug aus den Schienen und beschädigte zwei Weichen der Fernbahn so schwer, dass diese vollständig ersetzt werden müssen.

Für die Instandsetzung sind speziell angefertigte Weichenbauteile und Betonschwellen erforderlich.

Im Fernverkehr werden Züge der Linie Brüssel - Frankfurt umgeleitet, wodurch der Halt in Düren entfällt und sich die Fahrzeiten verlängern, wie die Bahn mitteilte. Im Regionalverkehr kommt es zu Teilausfällen auf den Linien RE1, RE9 und RB38.

Als Ersatz sind Busse zwischen Aachen, Düren und Köln sowie eine Schnellbuslinie im Einsatz, alternativ kann die S19 genutzt werden.