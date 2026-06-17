Regiobahn nimmt Verkehr im Süden Münchens wieder auf

Holzkirchen - Der Bahnverkehr im Süden von München auf einem Abschnitt der Strecke Holzkirchen - Rosenheim wird am 29. Juni wieder aufgenommen.

Zwischen Holzkirchen und Rosenheim soll ab dem 29. Juni der Bahnbetrieb wieder aufgenommen werden. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Das teilten die Bayerische Regiobahn (BRB) und die Deutsche Bahn mit.

Der Bahnverkehr hatte Ende Februar nach einem Hangrutsch wegen eines beschädigten Bahndammes zwischen dem Bahnhof Kreuzstraße und Westerham eingestellt werden müssen.

Der Bahndamm sei inzwischen umfassend saniert und das Gleis wieder verlegt worden.

Wegen erforderlicher Restarbeiten könne die Strecke jedoch vorübergehend nur mit Tempo 30 befahren werden.

Die Restarbeiten sollen voraussichtlich in den Sommerferien erfolgen.