Reh von Regionalzug erfasst: Strecke zwischen Erfurt und Weimar gesperrt
Von Anne Lathan, Christian Rüdiger
Weimar - Wegen eines Unfalls musste die Bahnstrecke zwischen Erfurt und Weimar am Mittwochmorgen gesperrt werden.
Wie die Polizei mitteilte, war kurz vor 5 Uhr auf dem Streckenabschnitt zwischen Vieselbach und Apolda ein Reh von einem Regionalzug erfasst worden.
Der Zug kam daraufhin kurz vor der Eisenbahnbrücke "Eiserne Brücke" zum Stehen. Anschließend wurde das Gebiet umfangreich abgesucht.
Feuerwehr und Notarzt wurden neben der Polizei vorsorglich zur Unfallstelle gerufen. Ein Mensch sei aber nicht betroffen gewesen, hieß es.
Die Bahnstrecke war nach dem Wildunfall für rund zwei Stunden komplett gesperrt, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Züge mussten in Erfurt und Apolda wenden und wieder zurückfahren.
Titelfoto: Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV