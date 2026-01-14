Reh von Regionalzug erfasst: Strecke zwischen Erfurt und Weimar gesperrt

Wegen eines Unfalls musste die Bahnstrecke zwischen Erfurt und Weimar am Mittwochmorgen gesperrt werden.

Von Anne Lathan, Christian Rüdiger

Weimar - Wegen eines Unfalls musste die Bahnstrecke zwischen Erfurt und Weimar am Mittwochmorgen gesperrt werden.

Die Bahnstrecke war für den Regionalverkehr komplett gesperrt.
Wie die Polizei mitteilte, war kurz vor 5 Uhr auf dem Streckenabschnitt zwischen Vieselbach und Apolda ein Reh von einem Regionalzug erfasst worden.

Der Zug kam daraufhin kurz vor der Eisenbahnbrücke "Eiserne Brücke" zum Stehen. Anschließend wurde das Gebiet umfangreich abgesucht.

Feuerwehr und Notarzt wurden neben der Polizei vorsorglich zur Unfallstelle gerufen. Ein Mensch sei aber nicht betroffen gewesen, hieß es.

Die Feuerwehr kümmerte sich um das tote Reh.
Die Bahnstrecke war nach dem Wildunfall für rund zwei Stunden komplett gesperrt, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Züge mussten in Erfurt und Apolda wenden und wieder zurückfahren.

