Leichtes Aufatmen: Erste Züge nach Stellwerkstörung in NRW fahren wieder - Bahn warnt dennoch

Wuppertal/Düsseldorf - Nach knapp zwei Wochen mit Stellwerksstörungen lässt die Bahn auf der Strecke von Düsseldorf nach Wuppertal wieder erste Züge fahren.

Einzelne S-Bahnen sind knapp zwei Wochen nach einer Stellwerkstörung in Wuppertal wieder gefahren. © Roland Weihrauch/dpa

Zunächst sei der Verkehr auf der Linie RE4 wieder aufgenommen worden, sagte ein Bahnsprecher. Dadurch fuhr am Dienstag pro Stunde ein Zug in jede Richtung. Auch einzelne S-Bahnen der Linie S8 waren wieder unterwegs.

Zahlreiche Pendler mussten trotzdem noch auf Ersatzbusse ausweichen. Wie schnell der Abschnitt für weitere Züge freigegeben wird, hänge davon ab, ob das Stellwerk fehlerfrei laufe. Geplant sei aber, am Mittwoch zumindest den Verkehr der S8 wieder weitgehend nach Fahrplan abzuwickeln.

Seit dem 18. Juni stand der Verkehr auf der Strecke weitgehend still. Tagelang hatten Techniker vergebens nach dem Fehler für den folgenschweren Ausfall gesucht. Nach einer Woche schien das Problem gefunden zu sein.

Techniker wechselten Komponenten in einem Computersystem aus - anschließend wurde das Stellwerk am vergangenen Freitag schrittweise wieder in Betrieb genommen.

Doch schon am Sonntag war das System erneut außer Betrieb.