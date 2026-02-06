S-Bahn-Chaos in München: Stammstrecke am Wochenende stark eingeschränkt

München - Auf der Münchner Stammstrecke gibt es dieses Wochenende nur ein ausgedünntes Angebot an S-Bahnen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag verkehren zwischen 4 Uhr und 16 Uhr weniger Linien als üblich, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Alle Linien außer der S7 fahren am Wochenende in München nur eingeschränkt. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

"Die S6 Tutzing wird mit der S8 Flughafen verbunden und verkehrt als einzige durchgehende Linie durch die gesamte Stammstrecke", so die DB. Zwischen Ostbahnhof und Trudering bestehe zudem Ersatzverkehr. Einzig die S7 fahre wie gewohnt.



Fahrgäste, die von den Einschränkungen auf der zentralen S-Bahn-Strecke durch Münchens Innenstadt betroffen sind, können alternativ auch die U-Bahn oder Regionalzüge nutzen. Die jeweils schnellste Verbindung ans Ziel finden Reisende mit der Fahrplanauskunft in den Apps, im Internet oder am Automaten. "Dort sind alle Fahrplanänderungen enthalten", versicherte die Bahn.

Im Einzelnen wirken sich die Arbeiten für die im Bau befindliche zweite S-Bahn-Stammstrecke am Ostbahnhof wie folgt aus: Die S1 beginnt bzw. endet am Hauptbahnhof und verkehrt ohne Halt an der Hackerbrücke.

Die S2 fährt nur zwischen Altomünster/Petershausen und Isartor sowie zwischen Ostbahnhof und Erding, ohne Halt in Leuchtenbergring und Berg am Laim. Die S3 verkehrt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Giesing und Holzkirchen.