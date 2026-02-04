Deutschen Bahn im Winter-Chaos: Zahlreiche Ausfälle bei Fernzügen

Berlin - Das Winterwetter sorgt im Fernverkehr der Deutschen Bahn zwischen Berlin und Hannover für zahlreiche Ausfälle.

Bahnreisende müssen am Mittwoch mit Einschränkungen rechnen. (Archivbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Bahn online mitteilte, fällt unter anderem der ICE-Sprinter zwischen Berlin und Bonn (über Hannover und Köln) aus. Gleiches gilt für die ICE-Linie von Berlin über Braunschweig und Frankfurt nach Karlsruhe.

Die ICE-Linien Berlin - Hannover - Münster - Dortmund - Köln - Aachen sowie Berlin - Hannover - Bremen - Oldenburg fallen demnach zwischen Berlin und Hannover aus.

Es fallen nicht alle Fernverkehrsverbindungen zwischen Berlin und Hannover aus, wie Bahn-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Einige Züge würden über Stendal umgeleitet, dadurch komme es zu Verspätungen.