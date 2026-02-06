Monatelang nur Busse statt Züge: Bahn saniert wichtige Strecke - Was das für Pendler bedeutet

Die Bahnstrecke Köln-Hagen ist seit Jahren an der Belastungsgrenze und wird nun umfassend saniert. Reisende müssen während der fünf Monate Bauzeit umplanen.

Von Marc Herwig Köln/Wuppertal - Umleitungen im Fernverkehr, Ersatzbusse für Pendler: Zwischen Köln, Wuppertal und Hagen fahren bald mehr als fünf Monate lang fast keine Züge mehr.

Die Bahnstrecke Köln-Hagen ist seit Jahren an der Belastungsgrenze und wird nun umfassend saniert. Reisende müssen während der fünf Monate Bauzeit umplanen und auf Ersatzbusse umsteigen. © Philip Dulian/dpa Die Bahn unterzieht eine ihrer wichtigsten Strecken in Nordrhein-Westfalen einer Generalsanierung. Das verlangt Reisenden einiges ab. Denn die Auswirkungen reichen über die Region hinaus, auch wegen einer weiteren Großbaustelle im östlichen Ruhrgebiet. Die rund 65 Kilometer lange Strecke von Hagen nach Köln ist eine der wichtigsten Ost-West-Achsen im Zugverkehr in NRW. Im Regionalverkehr fahren dort Züge auf rund zehn Linien und verbinden Städte wie Köln und Düsseldorf mit dem westfälischen Landesteil. Im Fernverkehr fahren dort unter anderem ICE von Köln nach Hannover und Berlin oder nach Hamburg. Die Schienen-Infrastruktur ist überaltert und war jahrelang unterfinanziert. Immer wieder gab es zwischen Köln und Hagen zuletzt Probleme mit der Infrastruktur, so dass es zu Verspätungen und Zugausfällen kam. Solche Probleme soll es nach dem Ende der Generalsanierung am 10. Juli nicht mehr geben.

Was genau wird an der Strecke erneuert?

In Schwerte ist eine 120 Jahre alte Brücke so marode, dass sie kurzfristig abgerissen werden muss. © Bernd Thissen/dpa Im Zuge der Generalsanierung werden Gleise saniert, Oberleitungen erneuert und Weichen modernisiert, erläutert Projektleiter Arno Jaeger. Außerdem sollen 12 Bahnhöfe entlang der Strecke moderner und sicherer werden. Einige von ihnen - etwa die Stationen Haan und Gruiten - werden im Stationsbericht des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) seit Jahren in der Qualitätskategorie "nicht tolerierbar" gelistet. Insgesamt plant die Bahn mit Kosten von 800 Millionen Euro. Kurzfristig hinzugekommen ist noch eine Baustelle in Schwerte. Dort ist eine 120 Jahre alte Brücke so marode, dass sie kurzfristig abgerissen werden muss. Das ist zwar nicht Teil der Generalsanierung, führt aber dazu, dass es auch auf der Strecke von Hagen nach Dortmund und Hamm zu wochenlangen Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr kommt. Die Stellwerke entlang der Strecke werden im Rahmen der Generalsanierung nicht erneuert - obwohl etwa die Hälfte in mangelhaftem oder sogar ungenügendem Zustand ist. Sie könnten erst "weit in den 2030er Jahren erneuert werden", sagte eine Bahnsprecherin.

Welche Einschränkungen gibt es während der Bauphase?