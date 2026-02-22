Schaden an der Oberleitung sorgt für massive Verspätungen am Hamburger Hauptbahnhof

Ein Oberleitungsschaden am Hamburger Hauptbahnhof führt dazu, dass am Sonntag Züge umgelenkt werden. © NEWS5 / Fabian Höfig

"Es ist aber nicht der gesamte Hauptbahnhof betroffen", sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur. An dem Schaden an Gleis 12 werde gearbeitet. Betroffen sei außerdem noch Gleis 13. Das zwischendurch ebenfalls betroffene Gleis 11 sei wieder freigegeben.

Zu dem Schaden kam es gegen 8.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt stand ein Zug auf dem Gleis, die Fahrgäste seien aber normal ausgestiegen. Verletzt wurde niemand, wie der Bahnsprecher sagte. Bis etwa 10 Uhr endeten demnach einzelne Fernzüge aus Kapazitätsgründen in Harburg.

Auf den Gleisen 12 und 13 laut Fahrplan verkehrende Züge würden auf andere Gleise im Hauptbahnhof ausweichen, sagte der Sprecher. Das betrifft demnach den Fern- und Regionalverkehr. Die S-Bahnen verkehren im Hauptbahnhof fahrplanmäßig.

"Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich noch bis mindestens in den Nachmittag andauern", sagte der Sprecher. Die Schadensursache sei noch unbekannt.