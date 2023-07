Schlichtung bei der Bahn beginnt: Kommen jetzt neue Streiks?

Berlin - Vor allem im Frühjahr war die Sorge bei den Kunden der Deutschen Bahn (DB) groß, jederzeit drohte ein neuer Warnstreik auf der Schiene. Gelöst ist der Tarifkonflikt zwischen der DB und der Gewerkschaft EVG noch immer nicht - am heutigen Montag beginnt das nächste Kapitel.

Die Schlichter sollen bis Ende Juli in Ruhe und ohne mediale Aufmerksamkeit am komplexen Tarifwerk arbeiten können.

Die Schlichtung beginnt am Montag an einem unbekannten Ort, auch darüber hinaus haben die Bahn und die EVG zu fast allen Details des Verfahrens Stillschweigen vereinbart.

Auch nach mehr als 100 Stunden Verhandlung und zwei Warnstreiks kam kein neuer Tarifvertrag bei der Deutschen Bahn zustande - jetzt soll nun per Schlichtung der Tarifkonflikt beigelegt werden.

Lediglich in Bayern und Baden-Württemberg sind die Schulen auch nach dem ersten September-Wochenende noch zu.

Für die allermeisten Bundesländer steht damit fest: Keine Streiks bei der Bahn in den Sommerferien.

Thomas de Maizière (69) ist einer der beiden Schlichter im Tarifstreit. © Holm Helis

Beide Seiten konnten jeweils einen Schlichter bestimmen und haben sich dabei auf Vermittler mit viel Erfahrung in der politischen und gesellschaftlichen Arbeit entschieden.

Die EVG bestimmte Heide Pfarr. Die 78 Jahre alte Sozialdemokratin war viele Jahre Direktorin des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in Düsseldorf und zudem Mitglied der Geschäftsführung der Hans-Böckler-Stiftung. Zudem war die Arbeitsrechtlerin einige Monate für die SPD Senatorin in Berlin und Anfang der 90er Jahre für kurze Zeit Arbeitsministerin in Hessen.

Für die DB schlichtet der frühere Bundesinnen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière. Der 69 Jahre alte CDU-Politiker war in seiner langen politischen Karriere zudem Kanzleramtschef und hatte mehrere Ministerposten in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen inne.

Neben den beiden Schlichtern werden kleine Delegationen von Bahn und EVG an den Treffen teilnehmen.