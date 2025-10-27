Schock in Pendler-Zug: S-Bahn-Fahrer verbremst sich und kracht in Prellbock

Roth - In Mittelfranken ist eine S-Bahn mit etwa 200 Berufspendlern und Schülern in einen Prellbock gerutscht.

Das Bild zeigt einen Prellbock, der für solche Fälle vorgesehen ist. © Bernd Wüstneck/dpa

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, fuhr die S-Bahn der Linie 2 am Freitagmorgen gegen 7.28 Uhr in den Bahnhof Roth ein.

Der Fahrer verbremste sich und schaffte es nicht, auf den regennassen Schienen rechtzeitig am Bahnsteig zum Stehen zu kommen.

Der Zug rutschte mit einer Geschwindigkeit von etwa 15 bis 20 Kilometern pro Stunde am Bahnsteig entlang auf ein sogenanntes Stumpfgleis und krachte dann in einen Prellbock am Gleisende.

Ersten Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge wurde niemand bei dem Unfall verletzt.