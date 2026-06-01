Schock in Regio bei Dresden: Brutaler Teenager (16) prügelt auf Lokführer ein
Laußnitz - Schockierende Szenen am Samstagabend in einer Regionalbahn nahe Dresden! Ein Teenager (16) ist kurz vor der Station Laußnitz (Landkreis Bautzen) brutal außer Kontrolle geraten.
Wie die Bundespolizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, hatte der Jugendliche mit einem Begleiter am Haltepunkt Ottendorf-Okrilla Nord verbotswidrig die Gleise überschritten. Das habe eine Zugbegleiterin (50) der dort stehenden RB33 gesehen und als Beweis fotografiert.
Daraufhin sei das Duo in die Bahn gestiegen und habe kurz vor 21 Uhr während der Fahrt die DB-Mitarbeiterin bedrängt. "Der 36-jährige Lokführer bemerkte den Vorfall, stoppte den Zug und eilte seiner Kollegin zu Hilfe", erklärte Sprecher Martin Ebermann (40).
Plötzlich sei die Situation völlig eskaliert. "Der 16-Jährige griff den Lokführer sofort massiv an, schlug ihm ins Gesicht, drückte ihn zu Boden und trat auf ihn ein", so Ebermann weiter. Ein Fahrgast (23) sei eingeschritten und habe zur Nothilfe Tierabwehrspray auf den Angreifer gesprüht, der anschließend mit seinem Kumpel geflüchtet sei.
"Der alkoholisierte Täter wurde um 22.25 Uhr von der Landespolizei in einem nahe liegenden Waldstück gestellt und an seine Mutter übergeben. Er hatte ein verbotenes Einhandmesser dabei. Der Begleiter - ebenfalls 16 Jahre alt - konnte gegen 23.30 Uhr durch Kräfte der DB-Sicherheit aufgegriffen und zum Jugendnotdienst gebracht werden", heißt es vom Sprecher. Bei beiden Personen handele es sich um Ukrainer.
Stundenlange Streckensperrung, weiterer Polizei-Einsatz bereits am Vortag
Infolge des Reizgas-Einsatzes erlitten der Lokführer, die Zugbegleiterin und ein weiterer Reisender Verletzungen an Augen und Atemwegen, so die Bilanz der Bundespolizei. Die Strecke sei über zwei Stunden bis 23.08 Uhr gesperrt gewesen.
Nach Angaben des Sprechers ist es auf der Linie 33 bereits am Vortag gegen 23.30 Uhr zu einem heftigen Zwischenfall gekommen. Ein Mann habe sich in einer Regionalbahn nach Dresden-Neustadt von einer lautstarken Unterhaltung einer größeren Jugendgruppe provoziert gefühlt und sei ausgerastet.
"Der Unbekannte forderte vier Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 Jahren auf, zum 'Klären' auszusteigen. Als diese ablehnten, schlug er zwei von ihnen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht", sagte Ebermann.
Beim Halt in Klotzsche habe der Angreifer die Gruppe erneut mit Schlägen und Tritten attackiert sowie einen 16-Jährigen im Gesicht verletzt, der schlichtend hatte eingreifen wollen. "Nach einer Durchsage des Zugpersonals flüchtete der Täter mit drei Begleitpersonen in eine Straßenbahn Richtung Dresden-Neustadt."
Die Jugendlichen seien leicht verletzt worden. Eine Personenbeschreibung könne derzeit noch nicht veröffentlicht werden, so Ebermann. Zeugenhinweise zu beiden Vorfällen unter Tel. 0351/815020.
Titelfoto: Max Patzig