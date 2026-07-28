Stellwerk-Defekt in Solingen: Neuer Bahn-Ärger trifft Reisende und Pendler
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Von Paul Schiffgens
Solingen - Pendler und Reisende müssen rund um Solingen mit Einschränkungen, Verspätungen und Zugausfällen rechnen.
Aufgrund eines defekten Stellwerks ist die Strecke zwischen Solingen Mitte und Solingen Hauptbahnhof nicht befahrbar, wie aus dem Portal zuginfo.nrw hervorging.
Nach Angaben der Bahn enden und beginnen die Züge der Linie RE47 aus Düsseldorf am Hauptbahnhof.
Auch die S-Bahn-Linie 7 ist demnach betroffen.
Ein Ersatzverkehr zwischen Solingen Hbf und Remscheid-Lennep beziehungsweise Remscheid Hauptbahnhof sei eingerichtet worden, hieß es.
Wie lange die Einschränkungen andauern, war zunächst unklar.
Titelfoto: Sascha Thelen/dpa