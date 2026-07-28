Stellwerk-Defekt in Solingen: Neuer Bahn-Ärger trifft Reisende und Pendler

Solingen - Pendler und Reisende müssen rund um Solingen mit Einschränkungen, Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

Die Strecke zwischen Solingen Mitte und Solingen Hauptbahnhof ist aufgrund eines defekten Stellwerks nicht befahrbar. (Symbolfoto) © Sascha Thelen/dpa

Aufgrund eines defekten Stellwerks ist die Strecke zwischen Solingen Mitte und Solingen Hauptbahnhof nicht befahrbar, wie aus dem Portal zuginfo.nrw hervorging.

Nach Angaben der Bahn enden und beginnen die Züge der Linie RE47 aus Düsseldorf am Hauptbahnhof.

Auch die S-Bahn-Linie 7 ist demnach betroffen.