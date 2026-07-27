Pendler aufgepasst! Zug zwischen Leipzig und Chemnitz fährt jetzt wochenlang mit Einschränkungen

Leipzig/Chemnitz - Auf der Linie RE6 zwischen Leipzig und Chemnitz muss man sich ab dem heutigen Montag auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

Auf der Strecke des RE6 ändert sich einiges. © Jan Woitas/dpa

Die DBInfraGO führt auf der Strecke Bauarbeiten durch, weshalb die Züge bis zum 10. August umgeleitet und teilweise durch Schienenersatzverkehr ersetzt werden.

Demnach werden die Züge tagsüber zwischen dem Leipziger Hauptbahnhof und Geithain ohne Zwischenhalt umgeleitet. Wer von/nach Bad Lausick unterwegs ist, muss auf den Ersatzverkehr zurückgreifen, da die Haltestelle nicht mehr angefahren wird.

Am frühen Morgen und späten Abend verkehren die Züge zwischen Geithain und Leipzig-Liebertwolkwitz wie gewohnt, nur im Abschnitt bis zum Hauptbahnhof werden stattdessen Busse eingesetzt.

Durch diese Maßnahmen verschieben sich die Abfahrts- und Ankunftszeiten am Leipziger Hauptbahnhof jeweils um wenige Minuten.