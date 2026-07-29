Pendler aufgepasst! Monatelange Mega-Sperrung auf dieser sächsischen Zugstrecke

Gößnitz/Zwickau - Hier brauchen Bahnfahrer mal wieder starke Nerven! Ein Teil der Zugstrecke zwischen Halle und Zwickau muss für mehrere Monate gesperrt werden. Mal wieder tuckern SEV-Busse durch Sachsen .

Monatelange Sperrung: Vom 17. August bis zum 12. Dezember fahren zwischen Gößnitz und Zwickau keine Züge mehr. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Eingefleischte Pendler kennen es zu gut: Auf der Strecke der S5 (Halle - Leipzig - Zwickau) und S5x (Express-Zug) wird seit Jahren gewerkelt. Immer wieder kommt es daher zu Streckensperrungen.



So auch ab dem 17. August zwischen Gößnitz und Zwickau. Die Strecke wird weiter ausgebaut, neue Gleise werden verlegt, Brücken erneuert, Schallschutzwände gebaut. Die Arbeiten dauern bis zum 12. Dezember.

In dieser Zeit fahren zwischen Gößnitz und Zwickau keine Züge. Heißt: Passagiere müssen in SEV-Busse umsteigen, die Fahrzeit verlängert sich dadurch enorm.

Normalerweise braucht die S-Bahn von Gößnitz nach Zwickau rund 30 Minuten, mit dem Ersatzbus sind es fast 60 Minuten - die doppelte Fahrzeit.



Immerhin: Nach jahrelangen Bauarbeiten soll die Strecke Ende des Jahres komplett fertig sein. Danach können die Züge mit bis zu 160 km/h statt bisher mit 120 km/h über die Gleise flitzen.