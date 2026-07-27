Bitter für Pendler: Bahnausfälle auf wichtiger NRW-Strecke gehen weiter
Köln - Schlechte Nachrichten für Bahnreisende: Auf der Strecke zwischen Köln und Aachen kommt es wegen neuer Schäden weiterhin zu Ausfällen.
Eigentlich wollte die Deutsche Bahn die umfangreichen Bauarbeiten auf der wichtigen Verbindung bereits am Freitag (24. Juli) abschließen. Doch daraus wurde nichts.
Nach Angaben des Unternehmens wurden zwei Weichen durch einen Bauzug beschädigt und müssen nun aufwendig instand gesetzt werden.
Seit Ende Juni laufen auf der Strecke Arbeiten. Durch den unerwarteten Schaden verzögert sich die Fertigstellung jetzt erneut.
Vor allem Pendler im Regionalverkehr bekommen die Folgen zu spüren. Die Linien RE1 und RE9 fallen weiterhin teilweise zwischen Köln Hauptbahnhof und Düren aus. Auch auf der RB38 kommt es zu Einschränkungen zwischen Horrem und Köln Messe/Deutz.
Als Alternative empfiehlt die Bahn zwischen Düren und Köln Messe/Deutz die S19. Außerdem sind Ersatzbusse zwischen Aachen Hauptbahnhof und Düren sowie zwischen Aachen Hauptbahnhof und Köln Hauptbahnhof im Einsatz.
Auch Reisende im Fernverkehr müssen mehr Zeit einplanen. Die ICE-Züge auf der Strecke Brüssel – Aachen – Köln – Frankfurt am Main werden umgeleitet. Dadurch verlängern sich die Fahrzeiten, zudem entfällt der Halt in Düren bis auf Weiteres.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa