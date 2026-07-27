Bitter für Pendler: Bahnausfälle auf wichtiger NRW-Strecke gehen weiter

Köln - Schlechte Nachrichten für Bahnreisende: Auf der Strecke zwischen Köln und Aachen kommt es wegen neuer Schäden weiterhin zu Ausfällen.

Pendler müssen sich zwischen Köln und Aachen weiterhin auf Zugausfälle und längere Fahrzeiten einstellen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Eigentlich wollte die Deutsche Bahn die umfangreichen Bauarbeiten auf der wichtigen Verbindung bereits am Freitag (24. Juli) abschließen. Doch daraus wurde nichts.

Nach Angaben des Unternehmens wurden zwei Weichen durch einen Bauzug beschädigt und müssen nun aufwendig instand gesetzt werden.

Seit Ende Juni laufen auf der Strecke Arbeiten. Durch den unerwarteten Schaden verzögert sich die Fertigstellung jetzt erneut.

Vor allem Pendler im Regionalverkehr bekommen die Folgen zu spüren. Die Linien RE1 und RE9 fallen weiterhin teilweise zwischen Köln Hauptbahnhof und Düren aus. Auch auf der RB38 kommt es zu Einschränkungen zwischen Horrem und Köln Messe/Deutz.