Bahn lässt Fahrgäste stehen: Verband fordert Alternativen

Potsdam - Der Fahrgastverband Pro Bahn in Berlin und Brandenburg wünscht sich von der Bahn angesichts zurückgelassener Fahrgäste bei überfüllten Zügen alternative Lösungen.

Bei überfüllten Regionalzügen werden immer wieder Fahrgäste am Bahnhof zurückgelassen oder des Zuges verwiesen. © Monika Skolimowska/dpa

"Für die Fahrgäste, die aus dem Zug verwiesen werden, müssen sich die Zugunternehmen um Alternativen kümmern", sagte ein Sprecher des Verbandes.

Das könne etwa ein bestellter Bus oder ein Taxigutschein sein. Es sei eine Frage des wertschätzenden Umgangs, "dass man dort niemanden im Niemandsland zurücklässt".

Zudem forderte der Verband mehr Augenmaß und Kommunikation bei der Auswahl der Menschen, die wegen der Überfüllung aussteigen müssten. Es sollten nachvollziehbare Kriterien entwickelt werden, wer den Zug verlassen müsste.

Das seien in der Regel Menschen, "denen man es körperlich und psychisch zumuten kann, dass sie auf den nächsten Zug warten". Diese müssten mindestens den Fahrpreis erstattet bekommen.

Dass Fahrgäste nicht mitgenommen werden, ist laut Fahrgastverband auf vielen Strecken insbesondere in der Ferienzeit und an Wochenenden Alltag. Dabei gehe es meist um die Frage der Betriebssicherheit.