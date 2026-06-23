Störung bei der Deutschen Bahn: Verkehr bundesweit eingestellt

Berlin - Der Verkehr der Deutschen Bahn ist wegen einer Funkstörung bundesweit eingestellt.

An den Bahnhöfen wie hier in Duisburg müssen sich Reisende gedulden. © dpa/Roberto Pfeil

Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Abend auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa.

Vorläufig werden demnach alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten.

Wie lange die Störung andauern wird, ist momentan noch unklar.