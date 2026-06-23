Störung bei der Deutschen Bahn: Verkehr bundesweit eingestellt
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Berlin - Der Verkehr der Deutschen Bahn ist wegen einer Funkstörung bundesweit eingestellt.
Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Abend auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa.
Vorläufig werden demnach alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten.
Wie lange die Störung andauern wird, ist momentan noch unklar.
Den Angaben des Bahn-Sprechers zufolge ist der digitale Bahnfunk GSMR gestört.
"Unsere Techniker sind mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben", sagte er weiter.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa