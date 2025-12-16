Lokführer meldet kuriose Störung: Sperrung auf frisch sanierter ICE-Strecke
Zahna-Elster - Kaum freigegeben, schon die ersten Behinderungen: Am Sonntagnachmittag hat ein Lokführer auf der frisch sanierten ICE-Strecke zwischen Bitterfeld und Berlin eine kuriose Störung gemeldet.
So alarmierte der Mann die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn in Leipzig kurz nach 14 Uhr über eine Person, die am Gleisbett sitze und dort scheinbar Schotter von der Strecke entwende, teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg auf TAG24-Anfrage mit.
Einsatzkräfte seien daraufhin zu der Stelle nahe dem Bahnhof Bülzig (Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt) ausgerückt. Auch der Infrastrukturbetreiber schickte einen Mitarbeiter aufgrund des befürchteten Diebstahls zur Begutachtung los.
"Vor Ort war jedoch keine Person mehr auffindbar", erklärte ein Bundespolizei-Sprecher. Auch hätten keine Steine im Bereich der Bahn-Anlage gefehlt.
Bis kurz nach 16 Uhr musste ein Gleis aus Sicherheitsgründen gesperrt bleiben. Es kam zu leichten Verspätungen.
Die Anhalter Bahn steht erst seit Mitternacht wieder für den Zugverkehr zur Verfügung. Fast drei Monate lang wurden Gleise getauscht und Weichen neu eingebaut beziehungsweise erneuert.
