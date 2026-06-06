Tödlicher Unfall: Zugverkehr zwischen Dresden und Prag stundenlang unterbrochen

Stadt Wehlen - Tragischer Unfall auf der wichtigen Bahnstrecke zwischen Pirna und Bad Schandau! Am Freitagmittag musste der Abschnitt im Oberen Elbtal stundenlang voll gesperrt werden.

Ein Railjet von České dráhy ist am Freitagmittag nahe dem Haltepunkt Stadt Wehlen mit einer Person kollidiert. © Daniel Förster

Wie die Bundespolizei Berggießhübel auf TAG24-Nachfrage mitteilte, hatte ein Railjet in Richtung Berlin kurz vor 13 Uhr nahe dem Haltepunkt Stadt Wehlen eine Gefahrenbremsung eingeleitet. "Ein Mann wurde von dem Zug tödlich erfasst", erklärte Sprecher Frank Eisenschmidt. Man gehe von suizidaler Absicht aus.

"Zunächst war eine Evakuierung geplant. Später entschied man sich dafür, den Railjet weiterfahren zu lassen. Das Zugpersonal kümmerte sich um die Versorgung der Reisenden", so der Sprecher weiter.

Mit dreistündiger Verspätung erreichte die neunteilige Lok-Wagen-Garnitur den Dresdner Hauptbahnhof. Gegen 16.15 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

"Der Kriminaldienst der Polizeidirektion Dresden führt die Ermittlungen", sagte Eisenschmidt am Nachmittag zu TAG24.