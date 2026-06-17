Zugausfälle und Verspätungen bei Magdeburg: Bahn arbeitet an defekter Oberleitung

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Auf der Bahnstrecke Magdeburg-Hannover kommt es am Mittwoch zu Einschränkungen. Wegen Arbeiten an der Oberleitung sollen Reisende mehr Zeit einplanen.

Von Robert Lilge

Magdeburg – Bahnreisende müssen am Mittwoch auf der Strecke zwischen Magdeburg und Hannover derzeit reichlich Geduld aufbringen.

Auf der Bahnverbindung Leipzig–Magdeburg–Hannover–Dortmund muss eine defekte Oberleitung repariert werden. (Symbolbild)
Auf der Bahnverbindung Leipzig–Magdeburg–Hannover–Dortmund muss eine defekte Oberleitung repariert werden. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Wegen Reparaturarbeiten an einer beschädigten Oberleitung kommt es zu Verspätungen, Umleitungen und einzelnen Zugausfällen.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, sind unter anderem Fernzüge auf der Verbindung Leipzig–Magdeburg–Hannover–Dortmund betroffen.

Reisende müssen demnach mit Verzögerungen von etwa 30 Minuten rechnen.

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Grund dafür soll eine defekte Oberleitung sein. Diese sei zuvor durch einen Güterzug beschädigt worden, hieß es.

Fahrgästen wird empfohlen, ihre Verbindung vor Reiseantritt zu überprüfen. Die Deutsche Bahn arbeitet nach eigenen Angaben an der Beseitigung der Störung.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

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