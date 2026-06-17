Zugausfälle und Verspätungen bei Magdeburg: Bahn arbeitet an defekter Oberleitung

Magdeburg – Bahnreisende müssen am Mittwoch auf der Strecke zwischen Magdeburg und Hannover derzeit reichlich Geduld aufbringen.

Auf der Bahnverbindung Leipzig–Magdeburg–Hannover–Dortmund muss eine defekte Oberleitung repariert werden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wegen Reparaturarbeiten an einer beschädigten Oberleitung kommt es zu Verspätungen, Umleitungen und einzelnen Zugausfällen.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, sind unter anderem Fernzüge auf der Verbindung Leipzig–Magdeburg–Hannover–Dortmund betroffen.

Reisende müssen demnach mit Verzögerungen von etwa 30 Minuten rechnen.

Grund dafür soll eine defekte Oberleitung sein. Diese sei zuvor durch einen Güterzug beschädigt worden, hieß es.