Vandalen sei Dank: Bahnstrecke zwischen Leipzig und Chemnitz immer noch gestört

Leipzig/Chemnitz - Bahnreisende brauchen weiter Geduld: Nach der Beschädigung von Kabeln in Leipzig ist der Zugverkehr zwischen der Messestadt und Chemnitz noch immer eingeschränkt.

Unter anderem ist der RE6 von der Störung betroffen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Die Deutsche Bahn konnte auf Nachfrage jedoch noch keine genaue Prognose zur Länge der Störung abgeben. Diese kann voraussichtlich erst im Laufe des Tages erfolgen.

Unbekannte hatten nach Angaben des Landeskriminalamtes Sachsen am Wochenende in Leipzig einen Kabelkanal an einer Bahnbrücke in Leipzig-Volkmarsdorf beschädigt.

Damit lösten sie demnach eine Signalstörung aus.

Laut der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) betrifft diese besonders den RE 6. Demnach fallen mehrere Züge zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Leipzig-Liebertwolkwitz aus. Zwischen den beiden Bahnhöfen sind Ersatzbusse eingerichtet worden.

Welche Bahnen im Einzelnen betroffen sind, seht Ihr auf der Seite der MRB.