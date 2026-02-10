Vandalen sei Dank: Bahnstrecke zwischen Leipzig und Chemnitz immer noch gestört
Von Hannes Rücker, Juliane Bonkowski
Leipzig/Chemnitz - Bahnreisende brauchen weiter Geduld: Nach der Beschädigung von Kabeln in Leipzig ist der Zugverkehr zwischen der Messestadt und Chemnitz noch immer eingeschränkt.
Die Deutsche Bahn konnte auf Nachfrage jedoch noch keine genaue Prognose zur Länge der Störung abgeben. Diese kann voraussichtlich erst im Laufe des Tages erfolgen.
Unbekannte hatten nach Angaben des Landeskriminalamtes Sachsen am Wochenende in Leipzig einen Kabelkanal an einer Bahnbrücke in Leipzig-Volkmarsdorf beschädigt.
Damit lösten sie demnach eine Signalstörung aus.
Laut der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) betrifft diese besonders den RE 6. Demnach fallen mehrere Züge zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Leipzig-Liebertwolkwitz aus. Zwischen den beiden Bahnhöfen sind Ersatzbusse eingerichtet worden.
Welche Bahnen im Einzelnen betroffen sind, seht Ihr auf der Seite der MRB.
Noch immer sucht die Polizei nach Zeugen, die im mutmaßlichen Tatzeitraum am vergangenen Samstag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr im Bereich Torgauer Straße verdächtige Personen wahrgenommen haben. Meldet Euch mit Euren Hinweisen bitte unter Tel. 0800/8552055 beim LKA Sachsen.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa