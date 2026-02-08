Vandalismus auf Bahnstrecke? Reisende zwischen Leipzig und Chemnitz brauchen Geduld

Leipzig - Chaos auf der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Chemnitz : Seit Samstag sind schon mehrere Verbindungen des RE6 und der RB113 ausgefallen oder haben sich verspätet.

Der RE6 muss teilweise mit Umleitung fahren. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Grund ist laut DB InfraGO eine Störung an den Signalanlagen zwischen Leipzig-Volkmarsdorf und dem Bahnhof Werkstättenstraße.

Seitdem sei kein Zugverkehr mehr in dem Bereich möglich.

Am Sonntag konnte dann offenbar die Ursache ermittelt werden, man habe Anzeichen für Vandalismus festgestellt. Offenbar wurden Silvesterböller in einen Kabelkanal geworfen.

Zu den genauen Hintergründen lagen am Sonntag noch keine Informationen vor, die Bundespolizei war zunächst nicht erreichbar.

Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich erst am Montag fortgeführt werden können, da Material beschafft werden muss, so das Unternehmen.