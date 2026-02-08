Vandalismus auf Bahnstrecke? Reisende zwischen Leipzig und Chemnitz brauchen Geduld
Leipzig - Chaos auf der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Chemnitz: Seit Samstag sind schon mehrere Verbindungen des RE6 und der RB113 ausgefallen oder haben sich verspätet.
Grund ist laut DB InfraGO eine Störung an den Signalanlagen zwischen Leipzig-Volkmarsdorf und dem Bahnhof Werkstättenstraße.
Seitdem sei kein Zugverkehr mehr in dem Bereich möglich.
Am Sonntag konnte dann offenbar die Ursache ermittelt werden, man habe Anzeichen für Vandalismus festgestellt. Offenbar wurden Silvesterböller in einen Kabelkanal geworfen.
Zu den genauen Hintergründen lagen am Sonntag noch keine Informationen vor, die Bundespolizei war zunächst nicht erreichbar.
Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich erst am Montag fortgeführt werden können, da Material beschafft werden muss, so das Unternehmen.
Für den RB113 entfallen die Halte laut DB Navigator derzeit zwischen Leipzig-Hauptbahnhof und Leipzig-Holzhausen. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der RE6 wurde teils über Borna umgeleitet, weil der Halt Bad Lausick entfällt. Es muss mit Verspätungen gerechnet werden.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa