Technischer Defekt: 300 Bahn-Gäste stranden in der Kälte

Altenstadt - Im oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab sind am Freitag rund 300 Zugpassagiere gestrandet.

Die Feuerwehren halfen dabei, den Zug zu evakuieren. Für die Passagiere wurden Busse organisiert. © NEWS5/Roland Wellenhöfer

Die Bahn blieb auf ihrem Weg fahrend am Bahnhof in Altenstadt an der Waldnaab liegen.

Aus der Lokomotive sei zuvor Rauch aufgestiegen. Löschmaßnahmen seien jedoch am Ende nicht notwendig gewesen, teilte die Feuerwehr mit.

Jedoch bremste dieser vermutlich technische Defekt die Weiterfahrt in Richtung Weiden aus.

Laut Bundespolizei wurden die Fahrgäste mit Hilfe von rund 15 umliegenden Feuerwehren aus dem Zug gebracht. Die Deutsche Bahn stellte Busse zur Verfügung.