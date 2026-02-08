Kosten-Kritik an Imagekampagne: Bahn beendet Werbeclips mit Anke Engelke

Berlin - Angesichts der Debatte über Sicherheitsmängel bei der Deutschen Bahn gibt es Kritik an den Kosten für eine Bahn-Imagekampagne mit Komikerin Anke Engelke (60) .

Anke Engelke (60) spielt in "Boah, Bahn!" die Zugchefin Tina, die mit typischen Problemen der Bahn kämpft. © Helmut Fricke/dpa

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Sebastian Fiedler (52), nannte es in der "Bild am Sonntag" einen Skandal, dass der Bahn-Vorstand "so viele Millionen Euro für lustige Werbeclips" ausgebe.

"Für dieses Geld hätten mindestens 100 zusätzliche Sicherheitskräfte ein Jahr lang bezahlt werden können", sagte Fiedler dem Blatt. Das Thema werde im Innen- und Verkehrsausschuss des Bundestags ein Nachspiel haben.

Es geht um die Mini-Serie "Boah, Bahn!", in der Engelke die Hauptrolle der Zugchefin Tina spielt, die mit typischen Problemen der Bahn wie Verspätungen oder defekten Kaffeemaschinen im Bordbistro kämpft.

Die Deutsche Bahn machte keine Angaben zu den Kosten und verwies auf Anfrage darauf, dass "Informationen zu Werbeausgaben sowie zu Auftrags- bzw. Vertragsdetails unmittelbare Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Deutsche Bahn AG sind und nicht öffentlich kommuniziert werden".

Das Budget bewege sich im Rahmen vergleichbarer Werbekampagnen in der Branche.