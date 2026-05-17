Monatelange Brückenarbeiten auf Sachsens wichtigster Bahnstrecke: Was auf Reisende ab Montag zukommt

Riesa - Verkehr auf Sachsens wichtigster Bahnstrecke zwischen Dresden und Leipzig eingeschränkt! Ab Montag starten Instandhaltungsarbeiten an der Eisenbahn-Elbbrücke in Riesa.

Wegen Instandhaltungsarbeiten an der Eisenbahn-Elbbrücke in Riesa kommt es über zwei Monate lang zu Einschränkungen im Zugverkehr. © DB AG

Die umfangreichen Maßnahmen dauern bis zum 25. Juli, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Ziel sei es, die Standsicherheit des Bauwerks zu sichern und die langfristige Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Im Fokus stünde der Austausch der Brückenschwellen an den beiden südlichen Gleisen im sogenannten "weißen Brückenteil".

Zudem würden festgestellte Mängel am Stahlbau im unteren Bereich der Brücke beseitigt und der Korrosionsschutz vollständig erneuert. Auch die Modernisierung des Oberbaus sei vorgesehen, heißt es.

Zu Baubeginn muss ab Montag, 21 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, die Brücke vollständig gesperrt werden. Gleiches gilt für den Abschluss vom 24. bis 25. Juli. In dieser Zeit fahren Busse für den RE50 zwischen Oschatz und Priestewitz, Fernverkehrszüge werden großräumig umgeleitet.

Während der übrigen Arbeiten kann ein Gleis – nämlich der "blaue Brückenteil" – befahren werden.