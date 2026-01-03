Vorsicht rutschig! Eis und Schnee legen ICE-Verkehr im Norden lahm
Ulezen - Hier geht nichts mehr! Wegen des anhaltenden Schneefalls ist der Fernverkehr in Höhe Uelzen lahmgelegt.
Wie eine Pressesprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage von TAG24 mitteilte, sei gerade Personal im Einsatz, um die Weichen von dem Schnee freizubekommen.
Gerade der Raum rund um Uelzen sei besonders von dem Schneesturm betroffen.
Wann der Zugfernverkehr dort wieder normal weitergeht, sei noch unklar. Eine Prognose könne aktuell noch nicht getroffen werden, so die Sprecherin.
Wegen der aktuellen Situation fällt laut Informationen der Deutschen Bahn die ICE-Linie 23 aus.
Auch der ICE 28 von Kiel nach München ist betroffen. Der Fernverkehrszug wird über Celle und Wolfsburg nach München umgeleitet.
Zudem halten ICE-Züge zwischen Berlin und Hamburg nicht mehr in Salzwedel.
Titelfoto: Nicolas Armer/dpa