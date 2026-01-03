Vorsicht rutschig! Eis und Schnee legen ICE-Verkehr im Norden lahm

Ulezen - Hier geht nichts mehr! Wegen des anhaltenden Schneefalls ist der Fernverkehr in Höhe Uelzen lahmgelegt.

Das Winterwetter sorgt für Probleme im Fernverkehr im Norden. (Archivbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie eine Pressesprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage von TAG24 mitteilte, sei gerade Personal im Einsatz, um die Weichen von dem Schnee freizubekommen.

Gerade der Raum rund um Uelzen sei besonders von dem Schneesturm betroffen.

Wann der Zugfernverkehr dort wieder normal weitergeht, sei noch unklar. Eine Prognose könne aktuell noch nicht getroffen werden, so die Sprecherin.

Wegen der aktuellen Situation fällt laut Informationen der Deutschen Bahn die ICE-Linie 23 aus.