Weiter Zugausfälle zwischen Weimar und Erfurt

Erfurt/Weimar - Wer zwischen Weimar und Erfurt Regionalbahnen nutzen möchte, muss weiter mit einzelnen Zugausfällen und Verspätungen rechnen.

Auf der Strecke zwischen Weimar und Erfurt kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Betroffen sind nach Angaben eines Pressesprechers der Deutschen Bahn (DB) die Linien RE 16 und RB 20, RB 21 sowie RE 1 und RE 3.

Wann genau die Züge wieder regulär fahren können, sei nicht klar. "Wir gehen aktuell davon aus, dass die Arbeiten noch bis mindestens Donnerstagabend andauern werden", so der Sprecher.

Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt etwa auf der Website der Bahn über Verbindungen informieren.

Seit Montagnachmittag kommt es laut DB wegen kurzfristiger Bauarbeiten zwischen Erfurt und Weimar zu Einschränkungen im Regionalbahnverkehr.