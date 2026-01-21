Wichtige Bahnstrecke in NRW monatelang dicht - Auch Köln betroffen

Wuppertal - Letzte Vorbereitungen für ein gewaltiges Bauprojekt: Die Bahn sperrt vom 6. Februar bis zum 10. Juli die 65 Kilometer lange Bahnstrecke von Köln über Wuppertal nach Hagen.

Bauarbeiten auf der Strecke Köln - Hagen sorgen dafür, dass Reisende sich auf längere Fahrzeiten und Ersatzbusse einstellen müssen. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Am Mittwoch präsentierten die Bahn-Projektleiter in Wuppertal ihre Pläne im Detail. In der Bauzeit sollen Gleise, Weichen und Brücken erneuert, Lärmschutzwände errichtet und Bahnhöfe modernisiert werden.

Die Kosten werden auf 800 Millionen Euro geschätzt. Die Strecke ist laut Bahn eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Nordrhein-Westfalen. ICE, Regional- und Güterzüge sind dort in dichtem Takt unterwegs. Deshalb sei es wichtig, dass das Schienennetz leistungsfähiger wird.

Während der Generalsanierung müssen Reisende in der Region auf Busse umsteigen, Fernzüge werden weit umgeleitet. ICE fahren während dieser Zeit nicht zwischen Köln, Wuppertal und Hagen. Stattdessen werden die Züge von Köln nach Berlin und Hamburg über Düsseldorf, Duisburg und das Ruhrgebiet umgeleitet. Dadurch dauert die Fahrt etwa 20 bis 40 Minuten länger.

Im Regionalverkehr sind dem Konzept der Bahn zufolge Züge auf etwa zehn Linien betroffen. Sie werden umgeleitet oder fallen auf Abschnitten ganz aus.