Wichtige Bahnstrecke tagelang gesperrt: Das müssen Pendler jetzt wissen

Die Sperrung soll demnach von Freitag, 2. Mai (21 Uhr), bis Montag, 19. Mai (5 Uhr), dauern. In dieser Zeit werde die Technik des neuen Stellwerks geprüft, damit sie an das Bestandsnetz angeschlossen werden könne.

Nach fünf Jahren Bauzeit sei wegen der Inbetriebnahme eines neuen elektronischen Stellwerks eine Vollsperrung der Strecke zwischen Köln und Koblenz erforderlich, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit.

Hier reisen täglich Hunderttausende: Die Bahnsteige im Kölner Hauptbahnhof sind oft proppenvoll. © Thomas Banneyer/dpa

Köln hat die meisten Einwohner in Nordrhein-Westfalen. So sind am Eisenbahn-Knoten der Millionenstadt täglich mehr als 500.000 Pendler unterwegs. Der Bahn-Knotenpunkt Köln gilt als chronisch überlastet.

Die neue Schaltzentrale in der Kölner City soll künftig die Züge zwischen Köln und Bonn steuern und für einen zuverlässigeren und robusteren Zugverkehr in der Domstadt sorgen.

"Die Modernisierung der Infrastruktur ist zwingend notwendig", erklärte die Bahn.