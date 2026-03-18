Wichtige Pendlerstrecke in NRW dicht: Deutsche Bahn kommt mit ungewöhnlichem Ersatz um die Ecke
Von Celine Frohnapfel
Köln - Die Bahnstrecke zwischen Köln-Mülheim und Bergisch-Gladbach wird vom 10. April an wegen der Modernisierung eines Stellwerks gesperrt.
Betroffen davon ist die S-Bahn-Linie 11. Reisende müssen nach Angaben der Deutschen Bahn bis zum 3. Juli auf die wichtige Pendlerstrecke verzichten.
Es werde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, zusätzlich könnten Reisende mit Leihfahrrädern zwischen den Stationen flexibel unterwegs sein.
Dafür würden eigens gekennzeichnete "S11-Bikes" bereitgestellt - das zusätzliche Bike-Sharing-System werde bundesweit erstmals in der Form bei einer Streckensperrung angeboten, hieß es von der Bahn.
Die Bauarbeiten an dem Stellwerk sollen den Zugverkehr zwischen Köln und Bergisch-Gladbach nach Angaben der DB zuverlässiger und pünktlicher machen.
Außerdem sei die Modernisierung die Voraussetzung für den zweigleisigen Ausbau der Strecke.
Im kommenden Jahr soll der Streckenabschnitt wieder gesperrt werden: zunächst im Mai für eine Woche – im Juli 2027 dann nochmals für drei Monate.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa