Zug-Ausfälle in NRW: Warum es auch nach dem Streik nicht viel besser wird

Bonn/Recklinghausen – Für Bahnreisende in Nordrhein-Westfalen ist von diesem Sonntag (10. Dezember) an mal wieder besonders viel Geduld gefragt.

Vom 15. bis zum 29. Dezember werden unter anderem Fernzüge aus Köln in Richtung Düsseldorf über Neuss umgeleitet - ohne Halt am Düsseldorfer Flughafen.

Planmäßig in Koblenz startende Züge werden über die rechte Rheinseite umgeleitet und halten nicht in Bonn und Köln Hauptbahnhof, sondern ersatzweise in Köln Messe/Deutz.

Im Großraum Köln baut die DB mit großem Aufwand ein elektronisches Stellwerk. Vom 10. bis zum 15. Dezember starten und enden die Züge der ICE-Sprinterlinie Bonn–Köln–Berlin sowie der ICE-Linie Koblenz/Bonn–Köln–Hannover–Berlin deshalb bereits in Köln; der Halt am Bonner Hauptbahnhof entfällt.

Zug-Reisende müssen wegen Bauarbeiten in NRW immer wieder Beeinträchtigungen in Kauf nehmen. © Bernd Thissen/dpa

Im Ruhrgebiet führen Bauarbeiten an zwei Eisenbahnbrücken über die Autobahn 42 zu Gleissperrungen zwischen Wanne-Eickel und Recklinghausen-Süd, die bis Mitte April 2024 dauern sollen. Die Folge sind gravierende Einschränkungen im Bahnverkehr.

So fällt die RE2 zwischen Essen und Düsseldorf aus, die RE41 entfällt zwischen Haltern am See und Bochum, die RB46 zwischen Bochum und Gelsenkirchen. Auch im Fernverkehr sind in dieser Zeit laut DB "Umleitungen, Fahrzeitverlängerungen sowie Haltausfälle unvermeidlich".

Ab diesem Sonntag gilt im Fernverkehr der Bahn ein neuer Fahrplan. Die DB verspricht Verbesserungen für die wichtige Strecke zwischen Berlin und NRW. So soll es eine neue ICE-Linie Berlin-Wuppertal-Köln/Bonn geben.

Auf bisherigen Linien sind teilweise zusätzliche Fahrten und weniger Zwischenstopps geplant.