12 Tonnen Briefe fürs Christkind: So viele Meter misst der längste Kinder-Wunschzettel

Nach Angaben der Post hatte Himmelpfort in Brandenburg mit 290.000 Briefen den größten Wunschzettel-Berg, gefolgt von Engelskirchen in Nordrhein-Westfalen , wo 127.850 Briefe eintrafen. Im bayerischen Himmelstadt wurden 71.500 Briefe ausgeliefert.

Jeder Brief mit einer gültigen Absenderadresse sei von Nikolaus, Christkind und Weihnachtsmann in verschiedenen Sprachen beantwortet worden, versicherte die Post.

Der längste Wunschzettel traf in Engelskirchen ein: Das Papier war vier Meter lang. An den Weihnachtspostämtern kamen Briefe aus 59 Ländern an, die meisten aus China, Polen, Tschechien und Mexiko.

In Niedersachsen kamen 43.290 Wunschbriefe in Himmelsthür an, in Himmelpforten 27.920 und Nikolausdorf noch einmal 4600. Sankt Nikolaus im Saarland zählte 33.670 Briefe.