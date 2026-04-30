Briefgeschäft wird für Deutsche Post zum Ballast, nächste Porto-Erhöhung droht

Bonn - Ein schwächelndes Briefgeschäft macht der Deutschen Post zu schaffen.

Briefe werden in Deutschland immer weniger verschickt. Das spürt auch die Deutsche Post. (Symbolfoto) © Henning Kaiser/dpa

Wie der DHL-Konzern in Bonn mitteilte, stieg der Umsatz im Bereich Post & Paket Deutschland im ersten Quartal zwar um 1,7 Prozent auf rund 4,5 Milliarden Euro.

Das operative Ergebnis (EBIT) sackte allerdings um 5,8 Prozent auf 264 Millionen Euro ab – die Geschäfte im Stammgeschäft des gelben Riesen wurden also weniger profitabel.

Das Unternehmen begründete diese Entwicklung mit sinkenden Briefmengen, wodurch das Ergebnis belastet werde.

Wenn ein Briefträger nur noch einen Brief bis zu einem Haus bringt und nicht mehr zwei oder drei, steigen die sogenannten Stückkosten für den Transport. Hinzu kommen höhere Personalkosten.

Im Jahresauftaktquartal sackte die von der Post beförderte Briefmenge im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13,2 Prozent auf 2,5 Milliarden ab. Der Rückgang war deutlich stärker als im Gesamtjahr 2025, als es um 7,2 Prozent nach unten gegangen war.