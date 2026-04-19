Post-Problem in NRW: Immer mehr Orte ohne Filiale

Bonn - Bei der Einhaltung einer gesetzlichen Vorschrift zur Flächenpräsenz von Filialen hat die Deutsche Post in Nordrhein-Westfalen mit Problemen zu kämpfen.

Geschlossen oder gar nicht erst vorhanden: In manchen NRW-Orten suchen Kunden vergeblich nach einer Postfiliale. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, gab es in dem Bundesland Mitte April 23 unbesetzte Pflichtstandorte – an diesen Orten hat das Unternehmen keine Filialen, obwohl es dort eine haben müsste.

Das waren zehn mehr als im September. Der Trend im Bundesgebiet war gegenläufig, dort sank die Anzahl der unbesetzten Standorte seit September um 30 auf 130.

Eine Post-Sprecherin begründete die Lücken im Filialnetz mit dem Strukturwandel des Einzelhandels vor allem im ländlichen Raum: Mancherorts mache das letzte Geschäft zu und es gebe kein anderes Geschäft mehr, das einen Postschalter haben könnte.

Man arbeite intensiv an Lösungen und es handele sich nur um vorübergehende Lücken, betonte sie. Die Post hat bundesweit 12.400 Postfilialen, der Anteil der unbesetzten Standorte ist also gering.