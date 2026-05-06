"Deutsche Post" bald Geschichte? Konzern steht vor großem Wandel

Bonn ( NRW )– Die Deutsche Post verschwindet als Konzernname: Künftig soll der weltbekannte Logistiker einfach DHL heißen.

Der traditionsreiche Name "Deutsche Post" soll im Konzern bald verschwinden. © Wolf von Dewitz/dpa

Das geht aus dem neuen Konzept hervor, das der Vorstand bei der Hauptversammlung in Bonn vorgestellt hat.

"In den vergangenen Jahrzehnten hat sich unser Unternehmen von der ehemaligen Deutschen Bundespost zu einem weltweit führenden Logistikkonzern entwickelt", sagte Konzernchef Tobias Meyer.

Jetzt sei es überfällig, die Struktur anzupassen. Der Namenswechsel soll zum 1. September erfolgen.

Schon jetzt läuft der Großteil des Geschäfts nicht mehr über Briefe: Nur noch etwa ein Fünftel entfällt auf das klassische Postgeschäft, der Rest kommt aus Paket-, Express- und Frachtgeschäft weltweit.