"Deutsche Post" bald Geschichte? Konzern steht vor großem Wandel
Von Wolf-Dietrich von Dewitz, Alina Eultgem
Bonn (NRW)– Die Deutsche Post verschwindet als Konzernname: Künftig soll der weltbekannte Logistiker einfach DHL heißen.
Das geht aus dem neuen Konzept hervor, das der Vorstand bei der Hauptversammlung in Bonn vorgestellt hat.
"In den vergangenen Jahrzehnten hat sich unser Unternehmen von der ehemaligen Deutschen Bundespost zu einem weltweit führenden Logistikkonzern entwickelt", sagte Konzernchef Tobias Meyer.
Jetzt sei es überfällig, die Struktur anzupassen. Der Namenswechsel soll zum 1. September erfolgen.
Schon jetzt läuft der Großteil des Geschäfts nicht mehr über Briefe: Nur noch etwa ein Fünftel entfällt auf das klassische Postgeschäft, der Rest kommt aus Paket-, Express- und Frachtgeschäft weltweit.
Traditionsname beschränkt sich in Zukunft auf Deutschland
"Die neue Struktur schaffe mehr Klarheit", so Meyer. Schon vor zwei Jahren hatte das Unternehmen seinen Markennamen von Deutsche Post DHL zu DHL geändert, rechtlich blieb es aber beim Namen Deutsche Post AG.
Ganz weg ist der alte Name aber nicht: Er bleibt als Tochterfirma für das Deutschlandgeschäft bestehen, die sich um Briefe und Pakete im Inland kümmert.
Die Umstellung kostet rund 37 Millionen Euro. Kritik kommt trotzdem: Aktionäre fragen, welche Vorteile das Ganze überhaupt bringt. Aus der Politik heißt es zudem, der Abschied von der starken Marke sei "schwer verständlich".
Für die Beschäftigten soll sich laut Konzern nichts ändern.
Titelfoto: Wolf von Dewitz/dpa