Expressgeschäft boomt: Deutsche Post steigert Einnahmen mehr als erwartet

Bonn - Dank guter Geschäfte mit Express-Zustellungen und anderer positiver Einflüsse geht die Deutsche Post davon aus, ihre Einnahmen im laufenden Geschäftsjahr mehr steigern zu können als zuvor angenommen.

Während das Exportgeschäft der Deutschen Post die Erwartungen übertroffen hat, ist das Stammgeschäft des Logistikers weiter rückläufig. © Jan Woitas/dpa

Dieses Jahr rechne man mit einem Konzernergebnis (Ebit) von mehr als 6,5 Milliarden Euro und damit 0,3 Milliarden Euro mehr als zuvor prognostiziert, teilte der Bonner Logistiker mit, der sich im September in DHL umbenennen möchte.

Im überraschend starken zweiten Quartal stieg der Umsatz den Angaben zufolge im Vorjahresvergleich um mehr als zehn Prozent an und das Konzernergebnis kletterte um 29 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro.

Im Stammgeschäft, also der Beförderung von Briefen und Paketen in Deutschland, entwickelte sich das Ergebnis hingegen rückläufig.